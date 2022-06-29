Удобные для людей с инвалидностью маршруты отметят на российских картах

Как пишут «Ведомости», рейтинг будет функционировать в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа пространственных данных», создание которой планируется в 2022-2024 годах. Внутри платформы появится специальный слой данных, который будет агрегировать и хранить информацию об объектах социальной инфраструктуры. Данный слой планируется сделать открытым для разработчиков — в том числе 2ГИС и «Яндекс.Карт», — таким образом предоставив возможность дальнейшего размещения информации на пользовательских картах.

При создании рейтинга Минцифры предложило разделять их по отраслевой принадлежности — жилье, социальные объекты, общественные пространства и объекты благоустройства, культурные и спортивные объекты, индустрия гостеприимства и объекты сферы услуг. Также рейтинг будет конкретизировать группы пользователей объектов, указывая информацию отдельно для людей, передвигающихся на колясках, людей с ментальными нарушениями, незрячих, неслышащих, а также тех, кто имеет проблемы опорно-двигательного аппарата.

Председатель комиссии Общественной палаты России по доступной среде и развитию инклюзивных практик, певица Диана Гурцкая комментируя инициативу попросила разработчиков «активнее привлекать к апробации создаваемого сервиса людей с инвалидностью». «Хочется верить, что к 2025 году, когда планируется запуск проекта, в нашей стране появится новый суперсервис для людей с инвалидностью», — сказала она.