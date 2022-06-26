После «Алых парусов» горожане создали петицию с требованием запретить продажу алкоголя по выходным

Автор петиции, Анатолий Киреев, от лица всех петербуржцев просит губернатора Петербурга Александра Беглова ограничить продажу алкоголя по выходным и в праздничные дни. По его мнению, ежегодный запрет алкоголя на «Алых парусах» доказывает, что подобная мера эффективна.

«Вполне логично ввести ограничительную меру по продаже алкогольной продукции на выходных днях на постоянном уровне. Люди начнут уделять внимание другим видам отдыха, родители проведут больше времени с детьми, многих перестанут соблазнять блестящие бутылки со спиртом», — отмечается в обращении.