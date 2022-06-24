В России запускается отечественный агрегатор такси «СвифтДрайв»

Как пишут «Известия» со ссылкой на сооснователя сервиса Станислава Ястржембского, «СвифтДрайв» запустится 1 июля сразу во всех регионах России, однако только для корпоративного сегмента — выйти на потребительский рынок компания намерена позднее. Планируется, что сервис объединит поставщиков транспортных услуг, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту и обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание. В планах агрегатора «занять около 12-15% российского рынка».

Новый агрегатор уже заключил договор о сотрудничестве с крупными игроками на рынке — «Яндекс Такси» и «Ситимобил». «К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров», — рассказал Ястржембский.

К появлению новых игроков на рынке крупные его участники относятся положительно. «Мы положительно относимся к появлению новых игроков на рынке такси. Наш сервис всегда выступал за честный бизнес и здоровую конкуренцию. Доминирующее положение одного игрока и монополизация рынка такси пагубно отразились бы на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом», — заявил глава компании People & People, которая управляет «Ситимобилом», Игорь Рудзий. Эксперты, в свою очередь, говорят о том, что успех новых агрегаторов будет «во многом зависеть от стратегических решений — например, от предложений для водителей и пассажиров».