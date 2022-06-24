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«Яндекс» восстановил доступ пользователей к сервису заказа такси

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Сегодня утром у сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber произошел масштабный сбой. Пользователи сообщали о невозможности совершить заказ уже как минимум в течение часа. К 14:30 «Яндекс» восстановил доступ пользователей к сервису заказа такси».

Со сбоями в работе сервисов также столкнулась редакция «Собака.ru». При попытке заказать такси в «Яндекс Go» поиск машины не осуществляется, а на главном экране время от времени появляется сообщение о неизвестной ошибке. Также проблемы наблюдались у сервиса Uber. Оба агрегатора, по данным РИА «Новости», не работали как в Петербурге, так и в Москве.

В «Яндекс Go» сообщения о сбое подтвердили, отметив, что «работают над устранением сложностей». «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — приводит «Подъем» заявление пресс-службы агрегатора.

К 14:30 «Яндекс» восстановил доступ пользователей к сервису заказа такси». «Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя — и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось. Водителям и курьерам мы компенсируем простой», — приводит «Фонтанка» заявление компании.

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