В «Яндекс Go» сообщения о сбое подтвердили, отметив, что «работают над устранением сложностей». «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — приводит «Подъем» заявление пресс-службы агрегатора.

К 14:30 «Яндекс» восстановил доступ пользователей к сервису заказа такси». «Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя — и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось. Водителям и курьерам мы компенсируем простой», — приводит «Фонтанка» заявление компании.