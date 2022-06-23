Лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу и пригородам: от Императорских конюшен до Китайского дворца в Ораниенбауме

В Петербурге идет седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», в рамках которого экскурсии по самым красивым дворцам и особнякам города можно посетить бесплатно. «Собака.ru» публикует подборку самых интересных бесплатных пешеходных и велосипедных прогулок: от Императорской фермы до Таврического дворца. Запись открывается на сайте за три дня до начала мероприятия или подачи списка на объект.
Экскурсия «Каков Пассаж!»
Участники прогулки посетят один из старейших и крупнейших торговых домов в Петербурге — «Пассаж». Здание построено по проекту архитектора Желязевича по заказу владельца земельного участка графа Якова Эссен-Стенбок-Фермора. Изначально на первом этаже дома размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Экскурсоводы расскажут, какие магазины здесь располагались раньше, почему именно это место было выбрано для постройки, от каких идей пришлось отказаться архитекторам, а что удалось воплотить.
Когда: 2,6, 9 июля 11:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия в особняк Зубова
Участком на Исаакиевской площади владел граф Арсений Закревский. Здесь располагался двухэтажный особняк с дворовыми флигелями. В 1869-м его приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гаральда Боссе здание частично перестроили: надстроили третий этаж и увеличили на один этаж дворовые флигеля. В 1912-м граф Зубов основал в особняке первый в России Институт истории искусств. В свое время в нем бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В особняке сохранилась часть дореволюционных интерьеров: например, Бильярдная (ныне Библиотека), Малахитовая гостиная в стиле рококо.
Когда: 2 июля 12:00, 7 июля 14:00, 14 июля 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Экскурсия «Замки и подковы»
Прогулка начнется с парка в Стрельне: там участники увидят дом привратника, главные ворота усадьбы Орлова и ансамбль служебных построек. Затем экскурсовод покажет конюшенный комплекс в стиле необарокко в усадьбе Знаменка. Здание построено архитектором Боссе. Здесь часто проводили выставки породистых лошадей.
Завершится маршрут у Императорских конюшен в Петергофе. Это неоготический замок, возведенный по проекту русского архитектора Николая Бенуа по поручению Николая I. На его территории жили более 300 лошадей, обслуживающий персонал, располагались каретная и другие бытовые службы.
Когда: 3 июля 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Китайский дворец в Ораниенбауме
Здание построено по проекту архитектора Антонио Ринальди (автор Мраморного дворца) в 1762–1768 годах в Ораниенбауме. Изначально дворец был одноэтажным — второй этаж надстроили в 1850-х под руководством архитекторов Бонштедта и Штакеншнейдера. Дворец получил свое название благодаря отделке интерьеров в китайском стиле (шинуазри). Среди всех залов настоящей сенсацией стал Стеклярусный кабинет. Его стены отделаны двенадцатью панно из стеклянных трубочек и шелка.
Когда: 4 июля 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Императорская ферма
Маршрут проходит по Александровскому и Фермскому парку. На экскурсии познакомят с Императорской фермой — комплексом готических сооружений, построенных по проекту Адама Менеласа в 1820-х. Ансамбль состоял из Павильона высочайшего присутствия, Молочни, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. На территории фермы во флигелях также располагались службы и квартиры ветеринара и скотников. На лугах парка рядом с Императорской фермой пасли скот. Сама ферма не только обслуживала императорский двор, но и здесь также отбирали лучшие породы животных для скотоводства. Сейчас на территории находится Конный комплекс музея-заповедника.
Когда: 9 июля 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Германское посольство
Здание в стиле неоклассицизма напротив отеля «Астория» построено по проекту немецкого архитектора Петер Беренс. Петербуржцы неоднозначно восприняли проект: исследователь Черненко отмечает, часто поставленные колонны и облицовка из темно-красного гранита придавали дому «германскую брутальность и нордическую тяжеловесность». Некоторые же считали, что постройка вполне гармонирует с Исаакиевским собором по соседству.
На первом этаже здания раньше размещались служебные помещения, а на втором — располагались парадные залы и квартира посла, на третьем — жилье работников посольства. Все предметы внутреннего убранства выполнены по рисункам Беренса на предприятиях Германской империи.
Когда: 7 июля 14:00, 14 июля 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Дашковой
Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники посетят центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен ЗАГС Кировского района, а в правой части здания — экспозицию музея «Нарвская застава», посвященную жизни княгини, а также узнают как выглядел английский парк, созданный Дашковой. Кстати, именно здесь, в загородном доме, при Екатерине Дашковой создавали первый в России толковый словарь русского языка. Сейчас усадьба является единственным государственным музеем, посвященным сподвижнице Екатерины II.
Когда: 5 июля 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Велосипедная экскурсия «Очарование островов»
Маршрут велопрогулки пройдет по набережным Крестовского, Елагина и Каменного островов. Участники увидят старейшие дачи, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и его архитектурную доминанту — Елагин дворец, построенный по проекту архитектора Карла Росси. Велосипеды, шлемы и светоотражающие жилеты выдадут на месте.
Когда: 5 июля 18:00, 12 июля 18:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом Чичерина (Елисеевых)
Дом построен для столичного генерал-полицмейстера Чичерина во второй половине XVIII века на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки. Архитектор до сих пор неизвестен, но есть предположение, что это был Фельтен. В 1780-е здесь жил архитектор Кваренги; в конце XVIII века под этими сводами устраивались концерты Музыкального клуба, членом которого был композитор Бортнянский. Затем в доме располагалась типография и книжная лавка Плюшара, ресторан «Талон», редакция журнала «Отечественные записки». В 1858-м дом выкупили братья Елисеевы. Здание было перестроено архитектором Гребенкой. Участники экскурсии увидят аутентичную лестницу, залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева и музыкальную гостиную.
Когда: 7 июля 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Синода
О Священном Синоде здесь напоминает только уцелевшая до наших дней домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Сейчас в здании располагается Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Экскурсанты узнают, почему ее называют «библиотекой без книг», посетят читальный и выставочный залы, монументальный атриум и мультимедийный зал, а также увидят инаугурационную книгу.
Когда: 7 июля 14:50.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир расположен на проспекте Стачек. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх, в выставочный зал — там находится экспозиция, посвященная истории Нарвских Триумфальных ворот.
Когда: 6 июля 19:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия в Таврический дворец
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. Это двухэтажный дворец, увенчанный плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Здесь частично сохранили художественную отделку Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал.
Когда: 8 июля 14:00, 15 июля 14:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Демидова (Гагариной)
Здание построено по типовому проекту архитектора Михаила Земцова (автор Аничкова дворца). До 1835 года архитектор Огюст Монферран владел домом. Затем он продал особняк русскому предпринимателю Павлу Демидову. Вскоре здание перешло во владение княгине Гагариной. Она заказала перестройку интерьеров особняка архитекторам Штрому и Месмахеру. Экскурсанты оценят, как сохранилась свободная планировка здания, заложенная еще Монферраном, и увидят комнаты с мраморными каминами.
Когда: 5 июля 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивался. В 1858-м архитектор Гаральд Боссе увеличил площадь дома, оформил фасады в стиле барокко, но проект не был закончен до конца. В 1874-м Иоганн Мерц продолжил расширение особняка. Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II, проживала здесь с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день в доме располагается Петербургская торгово-промышленная палата.
Когда: 10 июля 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Чаева
Экскурсанты посетят три дома. Первым станет доходный дом Эйлерса в стиле модерна. Здание построено по проектам архитекторов Эйлерса и Лидваля. Фасад орнаментирован цветочными мотивами — Эйлерс поставлял свежие цветы ко двору и являлся владельцем магазина на Невском проспекте. В парадных сохранились аутентичные витражи.
Далее участники прогулки увидят Гомеопатическую лечебницу, построенную архитектором Сюзором в честь Александра II. Ранее здесь располагалась церковь. Когда к власти пришли советы, ее демонтировали, а в здании разместили рентгенологический и радиологический институт.
Завершающей точкой маршрута станет особняк инженера путей сообщения Сергея Чаева — он участвовал в строительстве транссибирской железной дороги. Здание построено по проекту архитектора Апышкова. С 1926 года здесь получила прописку районная стоматологическая поликлиника.
Когда: 9 июля 17:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Кочубея
Василий Кочубей, главный церемониймейстер Императорского Двора, приобрел участок земли со старым домом в Царском селе в 1911 году. На его месте по проекту архитектора Александра Таманяна был возведен каменный дом в стиле неоклассицизма. Вскоре Таманян отказался от проекта из-за постоянного контроля своей работы со стороны инженера Владимира Лангвагена. Поэтому оформлением внутреннего убранства занимался уже друг Таманяна, архитектор-художник Николай Лансере. В особняке сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства. Сейчас в особняке обосновался Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Когда: 9 июля 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание Академии наук — одна из главных работ архитектора Джакомо Кваренги. Построено в 1783-1789 годах по заказу Екатерины II. Здесь бывали известные ученые как Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Алексей Крылов, Александр Карпинский и Николай Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр. На экскурсии участники узнают, как появилась первая в России Академия наук и создан естественнонаучный музей, увидят мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное Михаилом Васильевичем Ломоносовым, и росписи в технике гризаль на потолке Большого конференц-зала.
Когда: 6 июля 11:00, 13 июля 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод (ранее — Путиловский). На маршруте можно увидеть усадьбу на Петергофской дороге, старую заставу и Путиловский храм, на территории которого похоронен Путилов и его жена, а также ранее недоступные помещения храма, фрагменты старинных фресок.
Когда: 13 июля в 15:30.
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