Лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу и пригородам: от Императорских конюшен до Китайского дворца в Ораниенбауме

Экскурсия «Каков Пассаж!»

Участники прогулки посетят один из старейших и крупнейших торговых домов в Петербурге — «Пассаж». Здание построено по проекту архитектора Желязевича по заказу владельца земельного участка графа Якова Эссен-Стенбок-Фермора. Изначально на первом этаже дома размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Экскурсоводы расскажут, какие магазины здесь располагались раньше, почему именно это место было выбрано для постройки, от каких идей пришлось отказаться архитекторам, а что удалось воплотить.

Когда: 2,6, 9 июля 11:30.

Записаться на экскурсию можно здесь.