Петербург признан лучшим городом для делового туризма

председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга

Деловой туризм важен для Санкт‑Петербурга с точки зрения выравнивания сезонности, стимулирования повторных туристских поездок, а также продвижения города как площадки для встреч тех специалистов, которые формируют современную повестку дня. Деловые туристы приводят за собой бизнес-партнеров и инвесторов. Более того, по данным Международной ассоциации конгрессов и конференций, деловой турист во время поездок и командировок в среднем тратит в три — четыре раза больше средств, чем обычный турист. С этой точки зрения деловой туризм можно рассматривать как один из двигателей для развития экономики города.