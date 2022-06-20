Петербург признан лучшим городом для делового туризма

Санкт‑Петербург второй год подряд становится лидером среди российских городов в сфере проведения конгрессов и деловых мероприятий по результатам статистического отчета Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) и составленному на его основе ежегодному рейтингу. В 2021 году Петербург посетило свыше 6 млн туристов, более 400 тысяч из них с деловыми целями, что принесло в экономику города порядка 14 млрд рублей.
По данным президента Российского союза выставок и ярмарок Сергея Воронкова, Северная столица после пандемии восстанавливает объемы в секторе делового туризма быстрее, чем другие регионы страны. Способствуют этому в том числе и мощные меры поддержки сферы туризма. Петербург стал первым регионом России, где программа помощи предприятиям индустрии гостеприимства, включая компании конгрессно-выставочной деятельности, работает так системно и комплексно.
Сергей Корнеев
председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга
Деловой туризм важен для Санкт‑Петербурга с точки зрения выравнивания сезонности, стимулирования повторных туристских поездок, а также продвижения города как площадки для встреч тех специалистов, которые формируют современную повестку дня. Деловые туристы приводят за собой бизнес-партнеров и инвесторов. Более того, по данным Международной ассоциации конгрессов и конференций, деловой турист во время поездок и командировок в среднем тратит в три — четыре раза больше средств, чем обычный турист. С этой точки зрения деловой туризм можно рассматривать как один из двигателей для развития экономики города.
Комментарии (0)