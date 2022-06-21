Официальный городской портал Visit Petersburg признан лучшим порталом для путешественников по России

Сайт visit-petersburg.ru занял первое место в конкурсе Торгово-Промышленной палаты РФ. Это бесплатный туристический сервис на русском, английском и других языках, представляющий актуальную полезную информацию и туристам, и жителям Петербурга. На visit-petersburg.ru можно составить маршрут прогулок и узнать все о достопримечательностях: пользователь может выбрать интересный себе объект, прочитать о нем историческую справку, посмотреть фотографии, проложить маршрут на карте, послушать аудиогид. Кроме того, visit-petersburg.ru — это календарь культурных событий с точным расписанием и адресами, гид по ресторанам и барам города, отзывы на гостиницы и полное описание городского транспорта.