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Официальный городской портал Visit Petersburg признан лучшим порталом для путешественников по России

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Сайт visit-petersburg.ru занял первое место в конкурсе Торгово-Промышленной палаты РФ. Это бесплатный туристический сервис на русском, английском и других языках, представляющий актуальную полезную информацию и туристам, и жителям Петербурга. На visit-petersburg.ru можно составить маршрут прогулок и узнать все о достопримечательностях: пользователь может выбрать интересный себе объект, прочитать о нем историческую справку, посмотреть фотографии, проложить маршрут на карте, послушать аудиогид. Кроме того, visit-petersburg.ru — это календарь культурных событий с точным расписанием и адресами, гид по ресторанам и барам города, отзывы на гостиницы и полное описание городского транспорта.

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