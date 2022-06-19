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На Васильевском острове появится научный кластер с музейным центром

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Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Российской академии наук Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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Так, на Васильевском острове планируется открытие научного квартала, центром которого станет комплекс зданий РАН на Университетской набережной. Сообщается, что в Музейном флигеле создадут музейный центр науки и технологий, а все научные и образовательные учреждения свяжут единой системой публичного пространства.

«Мы хотели бы вернуть присутствие Академии в Петербург, как это было со времен Петра. Ваш город — колыбель академии», — отметил Сергеев.

Также стало известно, что в 2024 году в «Экспофоруме» состоится мировой научно-образовательный форум, приуроченный к 300-летию РАН.

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