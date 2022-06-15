Филипп Киркоров (да-да!) построит в Ленобласти торгово-развлекательный комплекс

Соглашение о строительстве ТРК «Звезда», который будет построен в Новосаратовке Ленинградской области, подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор региона Александр Дрозденко и певец Филипп Киркоров, являющийся одним из учредителей ООО «Строительные решения». Планируется, что компания возведет комплекс за 14 месяцев, а объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей.

«В это очень важное для всей страны время самое важное — что-то новое представить. Начинаю со своими друзьями этот бизнес и хочу стать примером для всех. Мы ничего не попросили у губернатора, чем удивили. Нет, попросили: светофор. Все остальные инвестиции решили сделать сами. Думаю, этот бизнес интересен и принесёт пользу всем. Надеемся, что опыт будет успешен. […] Время такое, что вкладывать надо не в шмотки, не в брильянты, не в тачки, а в новые проекты», — приводит «Деловой Петербург» слова Киркорова.