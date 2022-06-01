В Ботаническом саду СПбГУ впервые пройдет открытие сезона — с экскурсиями, лекциями и концертами

Как рассказали «Собака.ru» в СПбГУ, начало сезона Ботанического сада станет «марафоном ярких мероприятий», который продлится с 2 по 7 июня. В день открытия состоится презентация выставки тематических студенческих садов «Университетские сезоны — 2022», а также определение ее победителей.

На протяжении недели команды учащихся профильных петербургских вузов и колледжей создавали выставки рододендронов в трех разных стилях: японском, альпийском и скандинавском. Выставка познакомит посетителей с видовым составом рододендронов, особенностями их морфологии и физиологии, географией распространения в природе, экологическими условиями произрастания, историей изучения и использованием в ландшафтной архитектуре.

«Выставка "Университетские сезоны — 2022" — значимое событие для студентов, которые хотят связать свою жизнь с созданием садов и парков, а также уходом за ними. Она дает им уникальную возможность получить практические навыки под руководством известных и авторитетных кураторов, продемонстрировать свое владение ремеслом и получить оценку компетентного жюри. Для формирования молодого профессионала это очень важно», — отметила куратор всех работ по возрождению Ботанического сада Наталья Дюппей.

В рамках дня-открытия также пройдут торжественная церемония посадки растения в ботсаду, осмотр коллекции сада, выступление хора СПбГУ, историческая викторина «Первый петровский университет», приуроченная к 350-летию Петра I, и другие мероприятия.

Большинство мероприятий начала сезона в Ботаническом саду СПбГУ бесплатны по предварительной регистрации. Полную программу всех дней можно посмотреть по ссылке.