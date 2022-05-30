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Минприроды ожидает сложную ситуацию с лесными пожарами в 21 регионе России этим летом

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Сложная ситуация с лесными пожарами этим летом ожидается в 21 регионе России, в двух из них прогнозируется «самый сложный сезон». Такой прогноз дал глава Минприроды Александр Козлов.

Shutterstock.com
Александр Козлов

Глава Минприроды — о ситуации с лесными пожарами этим летом, выдержка по «Известиям»:

Июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии.

В августе под угрозой вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Самый сложный сезон, из логики метеорологов, ожидается этим летом в Красноярске и Якутии. Нам надо удержать эти две территории.

По мнению главы Минприроды, усложняет ситуацию с лесными пожарами изменяющаяся климатическая повестка — «то, что раньше было мерзлотой, сейчас начало таять и гореть». «У нас в Лесоохране своей авиации никогда не было. Сейчас по поручению президента был создан центр «Север», мы уже получили два вертолета. Один из них заступит на боевое дежурство в Якутии, второй будет байкальскую зону охранять, это иркутская особенно часть. Четыре вертолета, спасибо руководителям «Вертолетов России», нам должны передать в июне», — отметил Козлов.

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