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Стало известно, какие продукты воровали россияне чаще всего в магазинах за последние три месяца

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В России число краж в магазинах за период февраль–март увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

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Так, чаще всего воруют кондитерские изделия (19%), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем в прошлом году.

При этом участились случаи, когда покупатели похищают товары сразу с корзинкой. По данным NTechLab, количество таких краж выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также число краж на кассах самообслуживания увеличилось на 34%. В связи с новой тенденцией магазины принимают дополнительные меры, а именно усиливают охрану, настраивают видеокамеры и ставят замки на дорогие товары.

Похожая ситуация наблюдается не только в продуктовых, но и в магазинах с одеждой, детскими товарами и продукцией для дома, сада и ремонта.

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