В ЦПКиО заметили утку-мандаринку — она занесена в Красную книгу

По словам фотографа, мандаринка отбил крякву у селезня, но тот продолжает бороться за свою любовь: «все плавает рядышком, на что-то надеется». «Крякву, кажется, нынешний кавалер вполне устраивает», — подытожил автор снимков.

Также он добавил, что утка-мандаринка в Петербурге и Ленобласти не водится. Птица занесена в Красную книгу России. Современные гнездовья находятся в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморских краях — в основном в бассейне реки Амур. Численность мировой популяции не превышает 25 тысяч пар, из них в России — не более 15 тысяч.