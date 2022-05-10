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В ЦПКиО заметили утку-мандаринку — она занесена в Красную книгу

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Петербургский фотограф Антон Кубышкин заметил редкую утку-мандаринку в парке ЦПКиО. А еще он стал свидетелем любовного треугольника, участники которого — селезень, мандаринка и кряква!

По словам фотографа, мандаринка отбил крякву у селезня, но тот продолжает бороться за свою любовь: «все плавает рядышком, на что-то надеется». «Крякву, кажется, нынешний кавалер вполне устраивает», — подытожил автор снимков.

Также он добавил, что утка-мандаринка в Петербурге и Ленобласти не водится. Птица занесена в Красную книгу России. Современные гнездовья находятся в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморских краях — в основном в бассейне реки Амур. Численность мировой популяции не превышает 25 тысяч пар, из них в России — не более 15 тысяч.

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