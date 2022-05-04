По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 мая, Петербург останется в тыловая части ушедшего на восток циклона — вместе с «ветрами северных румбов» в регион продолжат поступать «порции холодного воздуха». В такой ситуации и при облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня в городе составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков и станет теплее.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 5 мая, температура воздуха ночью опустится до 0…+2 градусов, днем ожидается прогрев до +11…+13. В пятницу, 6 мая, ночью в Петербурге по-прежнему без существенных осадков, однако уже днем местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16.