В Петербурге открывается летний туристский сезон

В Петербурге с 30 апреля по 2 мая пройдет открытие летнего туристского сезона 2022 года. За это время в городе пройдут дни открытых дверей в музеях, выставки, спортивные соревнования и другое.
В день открытия сезона, 30 апреля, на Дворцовой площади откроют мультимедийный павильон с технологичными инсталляциями и интерактивными развлечениями. Также пройдет традиционный Фестиваль ледоколов — 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. 1 мая с набережных можно будет увидеть Вальс буксиров и парад «Метеоров».
Мероприятия в честь открытия сезона пройдут и в Петропавловской крепости. Детей до 12 лет приглашают 1 и 2 мая принять участие в забеге на Заячьем острове. В течение двух дней будет работать онлайн-студия, где известные общественные деятели, сотрудники театров, музеев, культурных центров, представители разных отраслей расскажут о Петербурге как лучшем городе для путешествий. Полный список мероприятий опубликуют на городском портале Санкт‑Петербурга Visit Petersburg.
Также с 29 апреля первые запускается двусторонняя чартерная программа Петербург-Казань-Петербург. Программа реализуется при поддержке Ростуризма, Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в 2022 году, юбилейном для основателя города – Петра I, появится много новых развлекательных форматов и новых маршрутов, в том числе и в Курортном районе, Павловске, Пушкине, Кронштадте и другим местам.
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