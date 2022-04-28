В Петербурге открывается летний туристский сезон

В день открытия сезона, 30 апреля, на Дворцовой площади откроют мультимедийный павильон с технологичными инсталляциями и интерактивными развлечениями. Также пройдет традиционный Фестиваль ледоколов — 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. 1 мая с набережных можно будет увидеть Вальс буксиров и парад «Метеоров».

Мероприятия в честь открытия сезона пройдут и в Петропавловской крепости. Детей до 12 лет приглашают 1 и 2 мая принять участие в забеге на Заячьем острове. В течение двух дней будет работать онлайн-студия, где известные общественные деятели, сотрудники театров, музеев, культурных центров, представители разных отраслей расскажут о Петербурге как лучшем городе для путешествий. Полный список мероприятий опубликуют на городском портале Санкт‑Петербурга Visit Petersburg.