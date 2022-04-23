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На территории «Красного треугольника» в Петербурге нашли подпольную нарколабораторию

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На территории заброшенного завода «Красный треугольник» полиция нашла подпольную нарколабораторию. Об этом пишет 78.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах.

OneSideProFoto/Shutterstock

В одном из цехов корпуса № 10 было обнаружено четыре поддона с мефедроном, химические реактивы, лабораторная посуда, две магнитные мешалки, вакуумный насос, десять противогазов и электронные весы.

Полицейские задержали 44-летнего организатора и 29-летнего помощника, которые, по предварительным данным, занимались производством наркотиков с октября 2020 года. Продажу запрещенных веществ они осуществляли через Интернет путем тайников-закладок. В настоящий момент по факту хранения и сбыта наркотиков возбудили уголовное дело.

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