В Петербурге сову и коршуна выпустили в дикую природу

Ранее пернатых обнаружили неравнодушные местные жители. Они доставили их в ветеринарный госпиталь «Зеленый попугай», где птицы проходили лечение.

«Оба вида питаются преимущественно мышевидными грызунами, охотятся на открытых пространствах. Птицы достаточно быстро летают, поэтому им не составит труда быстро достичь кормных мест, расположенных в окрестностях заказника», — говорится в отчете комитета по природопользованию о выпуске птиц.

В прошлом году в естественную среду обитания выпустили 15 птиц, которые были переданы горожанами по природопользованию и которые прошли лечение и реабилитацию. Среди них — восемь особей пустельги, две серые неясыти и пять канюков.