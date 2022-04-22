Гражданское дело по исковому заявлению прокурора «в защиту неопределенного круга лиц» к Комитету по благоустройству Петербурга рассмотрел Куйбышевский районный суд. По результатам проверки обеспечения безопасности дорожного движения в части «надлежащего уровня обустройства улично-дорожной сети» установлено нарушение правил применения технических средств организации дорожного движения.

Как пояснил прокурор, на углу Миллионной улицы и Мошкова переулка отсутствовали пешеходные ограждения перильного типа на пешеходных переходах со светофорами. Это, по мнению прокурора, «создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан».

«С учетом данных обстоятельств, истец просил обязать ответчика включить в адресную программу установки дорожных ограждений на 2023 год — установку пешеходных ограждений перильного типа по вышеуказанному адресу. Представитель ответчика в судебном заседании полагал заявленный прокурором срок неразумным», — отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Несмотря на доводы ответчика, суд обязал Комитет по благоустройству установить пешеходные ограждения в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.