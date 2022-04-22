Работники каких сфер и профессий в Петербурге быстрее других готовы поменять работу? Выяснили аналитики

Согласно результатам опроса службы исследований hh.ru, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», каждый третий работник в Петербурге (27%) не воспринимает свое текущее место работы как постоянное, скорее относится к нему как к временному месту и не планирует в своей нынешней компании задерживаться. Меньше всего держатся за свои рабочие места представители рабочих профессий — а именно каждый третий в сфере (32%).

Следом по текучести кадров идет сфера туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, область продаж и управление персоналом — в этих сферах свою работу как временную воспринимают по 30% опрошенных. Близки к данным сферам область маркетинга и рекламы, сфера безопасности и закупок — здесь заявили о том, что не рассматривают свою работу как постоянную, по 29% респондентов.

Наименьшая «текучка» кадров наблюдается в сферах «Добыча сырья» и «Медицина и фармацевтика». Ответы разнятся в зависимости от пола — доля тех, кто меньше держится за свое рабочее место, больше среди мужчин, чем среди женщин. Также выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что их текущая работа для них временная.

«Аналитика опроса показывает, что чем старше были респонденты, тем меньше становилась доля тех, кто воспринимал свою текущую работу как временную. Так среди старшего поколения 55 лет и старше доля тех, кто не планирует долго трудиться на одном месте лишь 12%, то есть каждый десятый», — отметили в hh.ru.

Отдельно выделены ответы опрошенных по их статусу. Так, среди руководителей доля тех, кто воспринимает свою работу как временную, составляет лишь 16%, в то время как респонденты уровня «специалист» чаще отмечали факт временности своей текущей работы для себя (26%).