Когда можно открывать дачный сезон в Петербурге? Рассказывает синоптик

Однако специалист отметил, что несмотря на хорошую и по-настоящему весеннюю погоду, в отдельных районах Ленинградской области еще осталось довольно большое количество снега.

«Вот так, как на фото, выглядит сегодня лес в 40 км к северу от Петербурга, там все очень медленно меняется. Но на метеостанциях снег уходит быстрее», — сообщил Колесов в своем telegram-канале.