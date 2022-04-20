Когда можно открывать дачный сезон в Петербурге? Рассказывает синоптик

Когда в Петербурге можно открывать дачный сезон? На этот вопрос постарался ответить главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что при сухой и тепой погоде отправится отдыхать на природу можно будет уже в ближайшее время.
Однако специалист отметил, что несмотря на хорошую и по-настоящему весеннюю погоду, в отдельных районах Ленинградской области еще осталось довольно большое количество снега.
«Вот так, как на фото, выглядит сегодня лес в 40 км к северу от Петербурга, там все очень медленно меняется. Но на метеостанциях снег уходит быстрее», — сообщил Колесов в своем telegram-канале.
Начальник отдела прогнозов петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал, что за последние десять дней снег стал таять гораздо быстрее. На фоне потепления в Выборге и Лодейном Поле, где осадков выпало больше всего, высота сугробов сократилась более чем в два раза — с 65 до 25 сантиметров. Еще лучше обстоят дела на юго-востоке и востоке региона.
«В Тихвине высота снега уменьшилась в 10 раз, в Ефимовском почти в 7 раз. Так что, надеюсь, при такой погоде к 1 мая снег останется только местами в лесах востока и севера области. А мы все дружно откроем дачный сезон», — спрогнозировал Колесов.
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