Петербургские семьи с детьми и низким доходом могут подать заявление на новую выплату

Подать заявление на выплату семьи с детьми и низким доходом могут начиная с 1 мая 2022 года через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда. Назначать пособия будут с 1 апреля при обращении до 1 октября 2022 года.

Ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В Петербурге в 2022 году она составляет 13 160,2 рубля, для детей — 12 765,4 рубля.

Ежемесячная выплата предоставляется в следующих размерах:

50% (6 382,7 рубля) от величины прожиточного минимума (ВПМ) для детей, установленной в Петербурге на дату обращения, если размер среднедушевого дохода семьи ВПМ прожиточного минимума на душу населения, установленную в городе на дату обращения.

75% (9 574,05 рубля) ВПМ для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% ВПМ для детей, не превышает ВПМ на душу населения

100% (12 765,40 рубля) ВПМ для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 75% ВПМ для детей, не превышает ВПМ на душу населения.

Как отмечает пресс-служба Смольного, при принятии решения о выплате «проводится комплексная оценка семьи с учетом имущественной составляющей и доходов семьи». Также будет учитываться факт отсутствия доходов трудоспособных членов семьи.