Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове заполонили ежи. Как говорят петербуржцы, которым посчастливилось повстречаться с животными, «милые фыр-фырки снуют по прошлогодним листьям туда-сюда, выискивают, чем бы полакомиться».
«Провожая закат в ЦПКиО, очень удивился обилию ежей в парке! А вы знали, что там полно ежиков? Вот теперь знайте и живите с этим!Милые фыр-фырки снуют по прошлогодним листьям туда-сюда, выискивают, чем бы полакомиться. Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ежики выходят на охоту. Кто не спрятался — я не виноват!» — поделился петербуржец Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Как отмечают в сообществе ЦПКиО, парк на Елагином острове — это место, где «можно кататься на коньках зимой и на роликах летом, кормить белок, синичек, уток и лебедей, посещать интерактивные экскурсии и музыкальные вечера, просто гулять по чудесным аллеям, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом». Парк открыт ежедневно с 06:00 до 22:00. В будние дни вход в парк бесплатный, в выходные и праздничные — от 30 до 100 в зависимости от категории посетителя.
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