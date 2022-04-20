«Провожая закат в ЦПКиО, очень удивился обилию ежей в парке! А вы знали, что там полно ежиков? Вот теперь знайте и живите с этим!Милые фыр-фырки снуют по прошлогодним листьям туда-сюда, выискивают, чем бы полакомиться. Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ежики выходят на охоту. Кто не спрятался — я не виноват!» — поделился петербуржец Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб».