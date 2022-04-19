В Ботаническом саду готовятся отмечать День подснежников

Организаторы подготовили для посетителей прогулку по парку-дендрарию. Гости смогут посетить один из оранжерейных маршрутов и Ботанический музей. Также для участников фестиваля покажут выставку суккулентов.

Традиционно День подснежника отмечают 19 апреля. Праздник учредили в Англии еще в 1984 году.