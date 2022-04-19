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В Ботаническом саду готовятся отмечать День подснежников

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В Ботаническом саду Петра Великого 23 и 24 апреля пройдет традиционный весенний фестиваль «День подснежника», который учредили в 1984 году в Англии. Там считается, что эти цветы, высаженные вокруг дома, уберегают от злых духов.

Ботанический сад Петра Великого
Ботанический сад Петра Великого

Организаторы подготовили для посетителей прогулку по парку-дендрарию. Гости смогут посетить один из оранжерейных маршрутов и Ботанический музей. Также для участников фестиваля покажут выставку суккулентов.

Традиционно День подснежника отмечают 19 апреля. Праздник учредили в Англии еще в 1984 году.

Ботанический сад Петра Великого
Ботанический сад Петра Великого

«В Англии трепетное отношение к этим цветам связано со старинным поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. В современном мире редкие растения-эфемероиды нуждаются в особой защите. Приглашаем 23–24 апреля познакомиться с ними!», — рассказали в Ботаническом саду.

Для посещения Ботанического музея необходимо приобрести билеты. Это можно сделать на сайте или в кассах оранжереи.

Ботанический сад Петра Великого
Ботанический сад Петра Великого
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