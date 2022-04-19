Фото дня: скопа показывает рыбе южный берег Финского залива с высоты птичьего полета

«Сегодня удалось увидеть скопу с добычей. 18 апреля 2022 года Южный берег Финского залива», — поделилась в сообществе «Птицы СПб и России» петербурженка Ирина Шемарова, запечатлевшая то, как пернатая показывает рыбе южный берег Финского залива с высоты птичьего полета.

«Просто показывает рыбе мир…», «Скопа показывает мир своему другу-лещу», «Многие знания — многие печали", подумала рыба», «Какой момент!», «Рыба путешественница!», — комментируют петербуржцы. Не обошлось и без мемов: «Красивое».

Скопа — крупная хищная птица длиной 55-58 сантиметров и с размахом крыльев 145-170 сантиметров По сравнению с самцами, самки скопы на 20% тяжелее, а размах их крыльев больше на 5-10%. Скопа — прирожденная охотница на рыб. Птица имеет имеет несколько отличительных для этого особенностей. Например, лапы скопы, в отличие от лап других хищных птиц, более длинные. Когти длинные, выпуклые и изогнутые, а наружный палец свободно обращается назад, что способствует захвату скользкой рыбы. Перья имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии. Именно поэтому рацион скопы почти полностью состоит из рыбы.