«Здравствуйте. Я тиктокер Даня Милохин @danya_milokhin. Я обижен на некоторых работников вашего суда. В общем, мои люди заложили много сюрпризиков в вашем здании. Какие имеют свойства взрываться. Удачи в поисках, если успеете», — говорилось в письме, которые суды получили сегодня днем.

Сообщение о получении письма о «минировании» Объединенная пресс-служба судов Петербурга сопроводила строчкой из совместного трека Милохина и Николая Баскова «Дико тусим»: «Угадай, где, Даня снова на бите. Расскажи, как ты устал видеть Милохина везде».

Первыми письма от имени Милохина получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды. Они эвакуировались в зависимости от наличия слушателей. Позже аналогичные письма от «якобы Дани Милохина» прислали в Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды.