По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать гребень антициклона с запада. При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, а после ночных заморозков воздушные массы смогут «неплохо прогреться».

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Уже в четверг днем, по прогнозу Леуса, в Петербурге начнутся небольшие дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 14 апреля, ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +8…+10. В ночное время суток на дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 15 апреля, в Петербурге пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха впервые за долгое время выйдет в «плюс» — ожидается от 1 до 3 градусов выше нуля — днем воздух прогреется до +5…+7.