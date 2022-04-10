В Петербурге появится Ново-Автовский путепровод. А еще исчезнет Казанская улица

Как следует из сообщения пресс-службы депутата городского ЗакСа Алексея Цивилева, Казанская улица на Малой Охте станет Казанским переулком. Уточняется, что улицу переименовали, чтобы горожане не путали ее с Казанской улицей в центре Петербурга.

Также безымянный путепровод на проспекте Стачек, который проходит через реку Красненькая и железнодорожную линию от метро «Автово», теперь получит название Ново-Автовский путепровод. При этом такое название было выбрано, поскольку параллельно с ним уже проходит путепровод Автово.

«Был вариант в форме Новоавтовский путепровод, но лингвисты корректным назвали первый вариант. Топонимическая комиссия одобрила это решение,» — рассказал Цивилев.