18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Милота дня: в Ленинградском зоопарке в свет вывели маленького мунтжака

Поделиться:

В Ленинградском зоопарке вывели в свет детеныша маленьких оленей мунтжаков, который родился в середине января. Он только недавно начал уверенно держаться на ногах и перестал пугаться людей у вольера.

Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк

Пятнистый олененок родился у Рудольфа и Кометы, которых вместе с еще одной самочкой — Резвой — привезли в Петербург в октябре 2021 года. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что кроха — девочка, и имя ей еще выбирают.

От глаз посетителей она была скрыта. Находится в вольере новорожденной было слишком холодно. Кроме того, малышка была очень пуглива и убегала в домик каждый раз, когда видела людей возле вольера.

Теперь она выросла и стала шустрой непоседой. У нее почти сошли детские пятнышки, а крошечные ножки окрепли, и она уже уверенно прогуливается по двору в своем вольере. Но даже сейчас его встретить не так легко: она все больше времени проводит во внутреннем вольере, который скрыт от глаз посетителей. Но попытать удачу можно. Семейство мунтжаков обитает напротив тропы следопыта.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: