Милота дня: в Ленинградском зоопарке в свет вывели маленького мунтжака

Пятнистый олененок родился у Рудольфа и Кометы, которых вместе с еще одной самочкой — Резвой — привезли в Петербург в октябре 2021 года. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что кроха — девочка, и имя ей еще выбирают.

От глаз посетителей она была скрыта. Находится в вольере новорожденной было слишком холодно. Кроме того, малышка была очень пуглива и убегала в домик каждый раз, когда видела людей возле вольера.

Теперь она выросла и стала шустрой непоседой. У нее почти сошли детские пятнышки, а крошечные ножки окрепли, и она уже уверенно прогуливается по двору в своем вольере. Но даже сейчас его встретить не так легко: она все больше времени проводит во внутреннем вольере, который скрыт от глаз посетителей. Но попытать удачу можно. Семейство мунтжаков обитает напротив тропы следопыта.