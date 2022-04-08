Прошедшая ночь в Петербурге стала самой теплой за 5 месяцев. Синоптики объясняют, чего еще ждать от апрельской погоды

О теплом воздухе рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Сегодня ночная температура в Петербурге +5 градусов, последний раз теплее ночь была только пять месяцев назад, 5 ноября в городе отмечено +6,5 градусов. Такое тепло принес вот этот обширный циклон… Надеюсь, что после него начнется более теплый период, и днем уже не будет +1...+2 градуса, как это было 6 числа», — пишет Колесов.

По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в регионе продолжит формировать североатлантический циклон «Назима», центр которого расположен над акваторией Ботнического залива. Температурный фон, по его словам, ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По информации Гидрометцентра, в пятницу, 8 апреля, в городе будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь. Воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ветер южный, 3-7 метров в секунду, умеренный. Опасных погодных явлений не ожидается.

В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха снизится на 1-2 градуса. В воскресенье днем ожидают до +8 градусов без существенных осадков.