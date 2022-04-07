Официальное обращение «Собака.ru»

Дорогие друзья, партнеры, петербуржцы!
Ника Белоцерковская приняла решение оставить «Собака.ru».
Ника с огромным уважением относится к коллективу «Собака.ru», хочет сохранить команду и дух журнала, который в 1999 году она основала.
Ника Белоцерковская
«Журнал мой любимый «Собака.ru», владельцем которого я являлась 23 года, был передан мной в собственность тех, кто его эти 23 года и делал. Инесса Гаевская и Яна Милорадовская, — я решила, что это честно и правильно. Вряд ли я могу быть сейчас хоть как-то полезна, скорее наоборот. 23 года — это целая взрослая жизнь. Пора отпустить. Спасибо вам огромное за вашу работу. Вы сделали необыкновенный продукт, ставший символом Петербурга. И это ваша заслуга. Еще раз — спасибо».
Издателем «Собака.ru» в Петербурге станет Яна Милорадовская, возглавляющая концепцию бренда и редакцию журнала в течение 15 лет. Также Яна продолжит свою работу как главный редактор журнала.
В Москве издателем «Собака.ru» остается Инесса Гаевская, которая работает с брендом с 2004 года.
Яна Милорадовская
«В 2022 году будет 20 лет, как я работаю в команде «Собака.ru». Это дело — и есть моя жизнь. А Ника Белоцерковская — близкий человек, которому я всегда была и всегда буду благодарна. Знаю, что Ника не любит все эти нежности, но что делать, Ника, если это так. И если мне важно сказать тебе слова признательности не только лично, но и открыто. Спасибо тебе. Люблю.
Прямо сейчас перед командой «Собака.ru» стоит задача сохранить бренд: рынок рекламы перезагрузился, мы пересматриваем и расширяем список тем, с которыми работаем: «Экология», «Бизнес», «Благотворительность», «Дети», «Дизайн» - вот список направлений, которые мы планируем развивать.
И важно! Вся редакция говорит спасибо Петербургу и горожанам за поддержку и бесконечное вдохновение. С 1999 года «Собака.ru» пишет о петербуржцах, которые меняют свой город к лучшему: строят заводы и театры, открывают музеи и благотворительные фонды, врачуют людей и восстанавливают памятники архитектуры, делают научные открытия и граффити, спасают экологию, здравый смысл и нерп Балтийского моря. «Собака.ru» продолжит свою работу как медиа о людях в Петербурге — и по всей России».
«Собака.ru» издается в 19 городах России: Петербурге, Сочи, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Белгороде и Курске, Костроме, Ярославле и Иваново, Иркутске, Новороссийске.
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