Официальное обращение «Собака.ru»

«В 2022 году будет 20 лет, как я работаю в команде «Собака.ru». Это дело — и есть моя жизнь. А Ника Белоцерковская — близкий человек, которому я всегда была и всегда буду благодарна. Знаю, что Ника не любит все эти нежности, но что делать, Ника, если это так. И если мне важно сказать тебе слова признательности не только лично, но и открыто. Спасибо тебе. Люблю.

Прямо сейчас перед командой «Собака.ru» стоит задача сохранить бренд: рынок рекламы перезагрузился, мы пересматриваем и расширяем список тем, с которыми работаем: «Экология», «Бизнес», «Благотворительность», «Дети», «Дизайн» - вот список направлений, которые мы планируем развивать.

И важно! Вся редакция говорит спасибо Петербургу и горожанам за поддержку и бесконечное вдохновение. С 1999 года «Собака.ru» пишет о петербуржцах, которые меняют свой город к лучшему: строят заводы и театры, открывают музеи и благотворительные фонды, врачуют людей и восстанавливают памятники архитектуры, делают научные открытия и граффити, спасают экологию, здравый смысл и нерп Балтийского моря. «Собака.ru» продолжит свою работу как медиа о людях в Петербурге — и по всей России».