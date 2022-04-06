В Петербурге опубликовали график разводки мостов на сезон навигации

Дважды за ночь будут разводить Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов, перекинутых через Большую Невку, будет производиться по предварительной заявке за двое суток.

До официального начала официальной разводки мостов проходит техническая часть, которая нужна для проверки готовности разводных пролетов. Она продлится о 7 апреля, с точным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Круизы по рукавам реки, а также городским каналам проводятся с 15 апреля по 15 ноября.