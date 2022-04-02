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Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла с должности

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Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Временно исполняющим обязанности назначили Артема Савиновского.

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«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже»,—  говорится в сообщении пресс-службы.

По информации The Bell, Бунина также покинула страну. Она написала на внутреннем форуме «Яндекса», что работает в израильском офисе компании и не планирует возвращаться в Россию.

Бунина была HR-директором компании с января 2011, а с 2017-го стала гендиректором компании. Обязанности главы компании, как пишет The Bell, она будет должна исполнять до 15 апреля.

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