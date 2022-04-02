Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла с должности

«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По информации The Bell, Бунина также покинула страну. Она написала на внутреннем форуме «Яндекса», что работает в израильском офисе компании и не планирует возвращаться в Россию.

Бунина была HR-директором компании с января 2011, а с 2017-го стала гендиректором компании. Обязанности главы компании, как пишет The Bell, она будет должна исполнять до 15 апреля.