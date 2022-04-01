В Ленинградской области появится дорога с ароматом ягод

Дорожный сезон в регионе начнется уже 1 апреля. В качестве эксперимента в 2022 году дорожные работники решили попробовать сделать асфальт с ягодным ароматом. Такой метод должен помочь разобраться с неприятным запахом битума.

«Тут недавно оказалось, что запах битума не всем людям по душе (мы же — в восторге, работа обязывает, сами понимаете). Писали, мол, укладывайте свой чёртов асфальт быстрее, дышать невозможно. В этом году хотим попробовать смесь с ароматизатором. Пахнуть будет ягодами. Позовем понюхать», — говорится в сообщении.

Также в области продолжат укладывать разноцветный асфальт. Первые тротуары красного и голубого цвета появились на путепроводе во Всеволожске. Такой цвет получился в результате смешения пигментов и прозрачного вяжущего компонента: смол, масел, полимеров и активных веществ.