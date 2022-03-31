По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 марта, Петербург останется под влиянием периферии «циклона, медленно кружащего над северо-востоком Европейской России». Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до +2 градусов, по области -2…+3. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков. Ночью по-прежнему будет морозно, а днем станет «немного теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 апреля, в городе действительно обойдется без осадков. Ветер ночью переменный, днем восточный, северо-восточный — от слабого до умеренного. В ночное время суток температура воздуха составит -6…-8 градусов, местами опустится до -11, днем потеплеет до 2-4 градусов выше нуля. На дорогах местами образуется гололедица.