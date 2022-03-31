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«319 лет лучший город Земли»: посмотрите на логотип ко Дню города Петербурга

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В Петербурге представили логотип ко Дню города. В его основе — графический образ скульптуры Медного Всадника.

Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin
Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin
Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin

В этом году отмечается не только 319-летие Петербурга, но и 350-летие со Дня рождения его основателя — Петра I. Разработанная дизайнером Института культурных программ Комитета по культуре Дмитрием Тереховым символика, по планам властей, свяжет события празднования и в центральной части, и в удаленных районах города.

Вдохновением для логотипа послужили скульптурные и архитектурные доминанты, а также исторические шрифты, некогда использовавшиеся в городской среде. В его основу лег графический образ скульптуры Медного Всадника. Вторая историческая отсылка — шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах.

Палитра вариантов логотипа сложилась из цветов знаковых достопримечательностей — Смольного собора, Зимнего дворца, Петропавловской крепости, храма Спаса на Крови и Ростральных колонн.

Как отметил председатель Комитета по культуре Федор Болтин, логотип смогут использовать все организаторы праздничных событий ко Дню города и другие институции, которые решат присоединиться к общему для всего Петербурга празднику.

Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin
Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin
Фёдор Болтин, vk.com/fdboltin
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