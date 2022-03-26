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Спасатели выловили кота, застрявшего на льдине в Фонтанке

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В эту субботу спасателям пришлось помогать коту, который застрял на льдине в Фонтанке. Но это история с хорошим концом: животное временно забрала петербурженка Алена, которая и вызвала сотрудников МЧС.

Как пишет Фонтанка, утром кота обнаружили прохожие у Лештукова моста на Фонтанке. По словам Алены, она позвонила в МЧС. Спасатели около часа пытались спасти животное, но кот все время убегал и даже прокусил руку одному из сотрудников МЧС. Поймать его удалось около ТЮЗа.

«Его вдвоем засовывали в рюкзак. Кот дикий, я боюсь, что он не нуждается в заботе и ласке... Мы взяли его отогреться домой», — добавила Алена. Теперь беглеца пытаются пристроить в хорошие руки.

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