Спасатели выловили кота, застрявшего на льдине в Фонтанке

Как пишет Фонтанка, утром кота обнаружили прохожие у Лештукова моста на Фонтанке. По словам Алены, она позвонила в МЧС. Спасатели около часа пытались спасти животное, но кот все время убегал и даже прокусил руку одному из сотрудников МЧС. Поймать его удалось около ТЮЗа.

«Его вдвоем засовывали в рюкзак. Кот дикий, я боюсь, что он не нуждается в заботе и ласке... Мы взяли его отогреться домой», — добавила Алена. Теперь беглеца пытаются пристроить в хорошие руки.