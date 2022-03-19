Снижение налогов и никаких проверок: в Смольном подготовили меры поддержки бизнеса «в условиях санкционного давления»

Так, до конца 2022 года в Смольном пообещали отменить все проверки, запланированные городскими контролирующими службами, кроме вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Такие меры должны снизить административную нагрузку на бизнес, считают власти.

Еще одна мера — снижение налогов для бизнеса. В частности, для обрабатывающих производств и для IT-компаний снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения. «Ставка 1% устанавливается в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пониженные ставки будут действовать в 2022 году для производств и до конца 2024 года для сферы информационных технологий. «Это позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую городу продукцию», — подчеркивают в Смольном.

Кроме того, было решено создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с необходимостью демонтажа нестационарных торговых объектов. «В случае если нестационарные торговые объекты не создают угрозы безопасности, отсутствуют решения суда о сносе, значимые нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно — решения о сносе приниматься не будут», — сообщают в пресс-службе.

Региональные меры поддержки начнут действовать после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, уточнили в Смольном.