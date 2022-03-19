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На берегу Финского залива заметили «коралловый» лед. Показываем фото

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На берегу Финского залива обнаружили «плюшево-коралловый» лед. Кадры с удивительным природным явлением опубликовала фотограф Дарина Соболь в своем Telegram-канале. Посмотрите, какая красота!

Фотографии были сделаны ранним утром на фоне красочного рассвета. «Вообще закаты я фотографирую намного чаще, чем рассветы. Поспать, знаете ли, люблю. Но какой кайф приехать ночью на локацию, выспаться там и незадолго до первых лучей солнца побрести снимать. Таким был этот рассвет на южном берегу Финского залива», — поделилась своими впечатлениями девушка.

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