Какой будет погода на предстоящих выходных в Петербурге? Рассказали синоптики

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 марта, свое воздействие на погоду в Петербурге продолжит «обширный барический максимум». После слабых ночных заморозков солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы. При небольшой облачности осадков не ожидается.

Температура воздуха в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 781 миллиметр ртутного столба, что существенно выше нормы.

Выходные, по прогнозу Леуса, начнутся с по-прежнему сухой, но чуть менее теплой погодой.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 19 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, в окрестностях до -4, днем +5…+7. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

В воскресенье, 20 марта, в городе также будет облачно с прояснениями и без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +9…+11. На побережье Финского залива столбики термометров поднимутся до отметки в +6 градусов.