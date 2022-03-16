Смольный направит 1 миллиард рублей на помощь малому бизнесу Петербурга

По данным Смольного, в 2021 году в Петербурге работало более 354 тысяч малых и средних предприятий, число сотрудников в которых увеличилось на 185,5 тысяч человек. В качестве самозанятых были зарегистрированы более 270 тысяч петербуржцев. «Сегодня в малом и среднем бизнесе трудятся порядка 1 миллион 750 тысяч человек. Это более половины от всех работающих в Петербурге», — отметил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что у петербургского бизнеса уже есть опыт работы в условиях санкций. По его словам, в 2014 году бизнес сумел перестроиться — несмотря на санкционное давление, в высокотехнологичных отраслях наблюдался подъем. После 2020 года экономика также быстро восстановилась и перешла в рост.

«Сегодня страна столкнулась с новыми вызовами и беспрецедентными санкциями. Мы должны в полной мере использовать накопленный опыт преодоления кризисных ситуаций. Сейчас нам надо сосредоточиться на поиске не разовых, а системных решений», — заявил Беглов.

Теперь в Петербурге создан Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Он ведет постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в городе. Для выявления рисков и оказания системных и точечных мер поддержки проводится мониторинг работы предприятий среднего и малого бизнеса.

Одной из мер поддержки станет докапитализация Фонда содействия кредитованию малого бизнеса увеличится на один 1 миллиард рублей. Он будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения. Как считают в Смольном, это поможет сохранить рабочие места и будет способствовать поддержанию покупательской способности.

«В сложившихся условиях нам крайне важно сохранить производственную кооперацию. В сфере бюджета и госзакупок будет проведена точечная работа по индексации цен по государственным контрактам. В том числе контрактам на строительство и реконструкцию дорог, объектов недвижимости. Наша первоочередная задача – сохранить рабочие места», — резюмировал Беглов.