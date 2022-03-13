В июле появится новый автобусный маршрут, который свяжет Ладожский вокзал и станцию «Гражданский проспект»

Маршрут автобусов будет начинаться у Ладожского вокзала. Также транспорты проедут мимо метро «Новочеркасская», через Большую Охту, по Полюстровскому и Гражданскому проспектам мимо станций «Академическая» и «Гражданский проспект».

Новые автобусы должны заменить маршрутки № К-95. Всего будут задействованы 17 автобусов большого класса, которые вместят в себя от 80 пассажиров. «Автобусом смогут воспользоваться все категории пассажиров, в том числе обладатели проездных длительного пользования, а также льготных, студенческих и школьных проездных билетов», — уточнили в Смольном.