В Ленобласти упал легкомоторный самолет. Предварительно, погибли два человека

Авария произошла в Волховском районе Ленобласти, между поселком Потанино и деревней Весь. По предварительным данным 47news, около половины третьего дня 8 марта упал гироплан в районе дороги к консервному заводу. В результате погибли пилот и пассажир.

На место происшествия прибыла дежурная смена 22 пожарной части и представители администрации Волховского района. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.