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Правительство РФ: кредиты стран «с недружественными действиями» можно будет выплачивать в рублях

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Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий,которые совершают в отношении России, а также отечественных компаний и граждан «недружественные действия». Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, соответствующее распоряжение уже подписано. 

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Вот полный список «недружественных» стран :

  • Австралия,
  • Великобритания,
  • страны ЕС,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Корея,
  • Сан-Марино,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Из него следует, что государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских компаний с фирмами из недружественных стран будут согласовываться с правительственной комиссией, передает ТАСС.

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