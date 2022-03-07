Правительство РФ: кредиты стран «с недружественными действиями» можно будет выплачивать в рублях

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий,которые совершают в отношении России, а также отечественных компаний и граждан «недружественные действия». Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, соответствующее распоряжение уже подписано.
Вот полный список «недружественных» стран :
- Австралия,
- Великобритания,
- страны ЕС,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Корея,
- Сан-Марино,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Из него следует, что государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Кроме того, все сделки российских компаний с фирмами из недружественных стран будут согласовываться с правительственной комиссией, передает ТАСС.
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