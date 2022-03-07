Правительство РФ: кредиты стран «с недружественными действиями» можно будет выплачивать в рублях

Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Из него следует, что государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских компаний с фирмами из недружественных стран будут согласовываться с правительственной комиссией, передает ТАСС.