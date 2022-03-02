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DHL приостановила доставку документов и грузов в Россию

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Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL временно приостановила импортные транспортные перевозки в Россию. Поставки на территорию страны больше не принимаются.

Belish / Shutterstock.com

«Мы временно приостановили наши транспортные перевозки в Украину и из Украины. Соответственно, в настоящее время мы не принимаем отправления DHL, предназначенные для Украины или прибывающие из нее. Мы также приостановили импорт в Россию до дальнейшего уведомления, поэтому в настоящее время мы не принимаем никаких поставок, предназначенных для России», — приводит «Интерфакс» заявление компании.

Напомним, в конце февраля почтовые службы UPS и FedEx объявили о приостановке доставки писем и посылок в Россию. Ранее ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet также прекратили доставлять заказы. Одновременно с этим американская компания eBay заявила о том, что не собирается уходить из России. Она продолжит работать как для покупателей, так и для продавцов.

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