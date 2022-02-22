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В Волгограде мужчина выдумал свое похищение, чтобы его не уволили за прогулы

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Житель Волгограда не появлялся на работе с 11 по 20 января. Чтобы его не уволили за прогулы, мужчина выдумал историю с похищением.

Shutterstock.com

42-летний мужчина из Волгограда не появлялся на заводе, где работает, с 11 по 20 января. При этом, с целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие, он решил сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали.

Однако оказалось, что историю с похищением мужчина выдумал. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, сотрудники полиции, изучив все материалы, пришли к выводу, что «обстоятельства, изложенные в заявлении мужчины о неправомерных действиях неизвестных лиц, не нашли своего объективного подтверждения».

«После предъявления следователями СКР всех доказательств мужчина все-таки признался, что каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Таким образом он самонадеянно рассчитывал получить от правоохранителей официальный документ, подтверждающий его отсутствие по месту работы», — отмечает пресс-служба СК.

В отношении ложно похищенного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ — «заведомо ложный донос о совершении преступления». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Свою вину подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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