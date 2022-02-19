Оттепели и осадки: синоптик рассказал, какая погода ожидается в субботу в Петербурге

По словам синоптика, на синоптическую ситуацию в городе будет влиять центральная часть активного североатлантического циклона «Юнис». «Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет небольшой мокрый снег переходящий в дожди, местами гололедица», — добавил он.

Также температура в городе превысит средние многолетние показатели на 5-6 градусов. Так, сегодня может потеплеть до +3 градусов.Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами на западе области с порывами до 17-22 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно (на 27-29 единиц) ниже нормы.

Как уточнил Леус, в воскресенье пройдут небольшие осадки, образуется гололедица, а температура будет нулевой.