18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Оттепели и осадки: синоптик рассказал, какая погода ожидается в субботу в Петербурге

Поделиться:

В эту субботу, 19 февраля, в Петербурге ожидаются оттепели, осадки и гололедица. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Shutterstock

По словам синоптика, на синоптическую ситуацию в городе будет влиять центральная часть активного североатлантического циклона «Юнис». «Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет небольшой мокрый снег переходящий в дожди, местами гололедица», — добавил он.

Также температура в городе превысит средние многолетние показатели на 5-6 градусов. Так, сегодня может потеплеть до +3 градусов.Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами на западе области с порывами до 17-22 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно (на 27-29 единиц) ниже нормы.
Как уточнил Леус, в воскресенье пройдут небольшие осадки, образуется гололедица, а температура будет нулевой.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: