Похолодание, гололедица и сильный ветер: погода в Петербурге испортится к выходным

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 февраля, метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая, холодная часть уходящего на северо-восток циклонического вихря «Иления». В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в снег, а также образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров. Атмосферное давление будет расти и составит 738 миллиметров ртутного столба, что пока существенно, н 21-22 единицы ниже нормы.

«В субботу пасмурно, пройдут осадки в смешанной фазе и днём немного выше 0 градусов», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 19 февраля, в Петербурге будет облачно, ночью с прояснениями. В темное время суток без существенных осадков, днем пройдет мокрый снег. Ветер успокоится до умеренных, слабых направлений. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем от 0 до +2. На дорогах продолжит образовываться гололедица, сложная обстановка.

В воскресенье, 20 февраля, в городе будет облачно — утром и днем с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем от -1 до +1. На дорогах по-прежнему гололедица.