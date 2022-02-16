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В Ботаническом саду Петра Великого расцветет сирень

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Уже на этих выходных в Ботаническом саду Петра Великого расцветет сирень. Сотрудники ботсада ждут «всех, кому необходимы яркие краски, на Сиреневую терапию».

Фотография предоставлена «Собака.ru» пресс-службой Ботанического сада Петра Великого

Экспозиция сирени, тюльпанов и первоцветов откроется в Ботаническом саду в субботу, 19 февраля. В выходные дни в честь начала сезона цветения будут действовать фестивальные билеты, а также заработает ботанический музей.

В выставочном павильоне «Зеленый домик» покажут выгонку сирени — это более 60 цветущих ароматных кустов, представят тюльпаны и первоцветы, откроются весенние фотозоны.

Павильоны будут украшены картинами в технике ботанической живописи, также здесь можно будет увидеть тематическую вышивку шелковыми лентами от Лады Мосягиной и живопись маслом художника Елены Перминовой.

Фотография предоставлена «Собака.ru» пресс-службой Ботанического сада Петра Великого

Декоративная экспозиция «Сиреневая терапия» будет работать в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 с 19 февраля по 8 марта. Взрослый, студенческий, пенсионный и детские билеты для посетителей до 4 лет обойдутся в 350 рублей. В праздничные и выходные дни посещение экспозиции по фестивальным билетам.

Также в Ботаническом саду Петра Великого стартует фестиваль «Оттепель чувств». В программе прогулка по оранжерейному маршруту, посещение экспозиций «Сиреневая терапия» и Ботанического музея, посвященной растительности земного шара, эволюции растительного мира и месту растений в жизни человека, а также творческие мастер-классы. Попасть на фестиваль можно будет 19, 20, 23, 26 и 27 февраля, а также 6, 7 и 8 марта.

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