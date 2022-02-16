В Ботаническом саду Петра Великого расцветет сирень

Экспозиция сирени, тюльпанов и первоцветов откроется в Ботаническом саду в субботу, 19 февраля. В выходные дни в честь начала сезона цветения будут действовать фестивальные билеты, а также заработает ботанический музей.

В выставочном павильоне «Зеленый домик» покажут выгонку сирени — это более 60 цветущих ароматных кустов, представят тюльпаны и первоцветы, откроются весенние фотозоны.

Павильоны будут украшены картинами в технике ботанической живописи, также здесь можно будет увидеть тематическую вышивку шелковыми лентами от Лады Мосягиной и живопись маслом художника Елены Перминовой.