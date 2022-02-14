Дочь Гергиева пожелала Беглову «поскорее сгореть в аду» из-за коронавирусных ограничений и QR-кодов

Девушка назвала губернатора «сволочью» и пожелала ему «поскорее сгореть в аду», «заболеть ковидом» и «сдохнуть вместе с Жириновским». Пост с оскорблениями градоначальника и других чиновников был опубликован 12 февраля.

В комментариях Наталия Гергиева отметила, что поводом для эмоционального высказывания послужили коронавирусные ограничения: ее в месте с ребенком отказались обслужить в кафе без предъявления QR-кода, пишет «Фонтанка».

Сейчас пост стал недоступен на странице Гергиевой. Она заявила, что публикацию удалил ее муж, у которого есть доступ к аккаунту певицы.

«К моей странице имеет доступ мой супруг. Он выкинул мой телефон. Также он удалил тот самый провокационный контент», — написано в посте.