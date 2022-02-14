Что такое любовь? Рассказывают древолазы, бобры и обыкновенные игрунки из Ленинградского зоопарка

Что такое любовь? Например, это «быть вместе, даже если никто не верит в вашу пару». Или «танцевать вместе до упаду». О самых возвышенных чувствах — в картинках от Ленинградского зоопарка.
О том, что такое любовь в понимании животных, рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка. Так, у игрунок именно самец занимается воспитанием малыша, а мама забирает детеныша только на кормление. Неразлучники сидят на веточках всегда парой и отлично себя чувствуют вдвоем как в вольере, так и в дикой природе. А парочке бобров не нужно ездить в IKEA, когда в наличии такие крепкие зубы — свое жилище они строят и обустраивают вдвоем.
Сотрудники Ленинградского зоопарка
О том, что такое любовь в понимании животных:
Люди привыкли, что моногамия относится к видам млекопитающих и птиц. Однако устойчивые пары образовывают и рептилии с амфибиями. Древолазы — отличный тому пример.
Японские журавли ухаживают за самками очень элегантно и зрелищно. Они исполняют танец для своей возлюбленной, и если прекрасной птице «воздыхатель» по нраву — она пускается с ним в пляс.
Заливистые песни белоруких гиббонов вы можете послушать в нашем павильоне с приматами. Зачем они поют? Эти обезьяны моногамны, создав семью, они каждое утро издают громкие мелодичные звуки, чтобы обозначить свою территорию.
Наша львица Таисия почти всегда съедает не только свою порцию, но и забирает вкусные кусочки у Адама.
А есть и одиночные животные, которые прекрасно себя чувствуют наедине с собой!
Найдите ту парочку, на которую сами максимально похожи, и поделитесь этим постом с тем, кого очень-очень любите!
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