Что такое любовь? Рассказывают древолазы, бобры и обыкновенные игрунки из Ленинградского зоопарка

О том, что такое любовь в понимании животных:

Люди привыкли, что моногамия относится к видам млекопитающих и птиц. Однако устойчивые пары образовывают и рептилии с амфибиями. Древолазы — отличный тому пример.

Японские журавли ухаживают за самками очень элегантно и зрелищно. Они исполняют танец для своей возлюбленной, и если прекрасной птице «воздыхатель» по нраву — она пускается с ним в пляс.

Заливистые песни белоруких гиббонов вы можете послушать в нашем павильоне с приматами. Зачем они поют? Эти обезьяны моногамны, создав семью, они каждое утро издают громкие мелодичные звуки, чтобы обозначить свою территорию.

Наша львица Таисия почти всегда съедает не только свою порцию, но и забирает вкусные кусочки у Адама.

А есть и одиночные животные, которые прекрасно себя чувствуют наедине с собой!

Найдите ту парочку, на которую сами максимально похожи, и поделитесь этим постом с тем, кого очень-очень любите!